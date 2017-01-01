Apple запатентовал новый дизайн iPhone

Патент получен в США.

Бюро патентов и торговых марок США опубликовало описание изобретения компании Applе под названием “Обработка поверхности”. В патенте идет речь о видоизмененном дизайне задней панели, который должна будет получить новая модель iPhone.

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В соответствии с описанием, под стеклянной задней крышкой будет располагаться специальная панель с мелкими бороздками, захватывающими и преломляющими свет. Это позволит корпусу смартфона переливаться разными цветами в зависимости от того, под каким углом на него смотреть.

В настоящее время подобное решение уже используют некоторые китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi. Судя по всему, Apple будет применять описанное в патенте изобретение для преемника iPhone XR.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала складной iPhone.