Apple запатентовал новый дизайн iPhone
Бюро патентов и торговых марок США опубликовало описание изобретения компании Applе под названием “Обработка поверхности”. В патенте идет речь о видоизмененном дизайне задней панели, который должна будет получить новая модель iPhone.
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В соответствии с описанием, под стеклянной задней крышкой будет располагаться специальная панель с мелкими бороздками, захватывающими и преломляющими свет. Это позволит корпусу смартфона переливаться разными цветами в зависимости от того, под каким углом на него смотреть.
В настоящее время подобное решение уже используют некоторые китайские производители, такие как Huawei и Xiaomi. Судя по всему, Apple будет применять описанное в патенте изобретение для преемника iPhone XR.
Напомним, ранее сообщалось, что Apple запатентовала складной iPhone.
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