Apple выпустила наушники Beats ко дню рождения Микки-Мауса

Лимитированная серия будет доступна в ноябре.

Купертиновская компания решила отметить юбилей мышонка, выпустив лимитированную серию наушников.

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Компания Beats by Dre, принадлежащая Apple, выпустила специальную серию наушников. Девайс посвящён 90-летию самого узнаваемого героя вселенной Disney — мышонка Микки-Мауса.

Модель называется Mickey Mouse 90th Anniversary Edition Solo3. Аксессуар имеет серый цвет, что намекает на происхождение мультяшного героя, и кастомизирован изображениями мышонка. В комплекте с девайсом идёт защитный чехол.

Стоимость наушников составила $400. Они пока что недоступны для покупки. Микки Маус является одним из символом империи The Walt Disney Company, официальной датой его рождения считается 18 ноября 1928 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple купила Beats за $3 млрд.