Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Apple запатентовала новый дизайн умных часов

Комментариев: 0
Будущие Apple Watch могут получить новую форму.
Apple Watch могут получить новый дизайн
Apple Watch могут получить новый дизайн

Во вторник купертиновская компания получила патент на дисплей круглой формы. В описании разработки указано, что Apple применит её для "электронного устройства с закруглёнными краями экрана". Вероятно, вскоре производитель выпустит фирменные смарт-часы Apple Watch с круглым дисплеем вместо привычной квадратной матрицы.

Патент на умные часы
Патент на умные часы

Читай также: В Сети появились первые фотографии «умных часов» Samsung (ФОТО)

Патентная заявка поступила в бюро спустя несколько месяцев после выхода последнего поколения Apple Watch, поэтому на эскизах изображён новый дизайн часов, а не отклонённый старый. Между тем есть шансы, что компания запатентовала круглый дисплей лишь для подстраховки и не собирается выпускать Watch в корпусе новой формы.

В патенте Apple отметила, что крайние пиксели неэффективно размещаются на круглых дисплеях, но производитель решит эту проблему. В заявке также есть список устройств, к которым применим патент: помимо часов там оказались кулоны, наушники и очки. Напомним, ранее в сети появлялись слухи о гарнитуре виртуальной и дополненной реальности «яблочного» бренда — возможно, круглый дисплей появится и там.

Поделись:
Теги: Apple, Apple Watch
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь