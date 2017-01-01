iPhone 11 Pro, iPad и Apple Watch: Итоги презентации Apple

Купертиновская компания представила много новинок.

Apple провела сентябрьскую презентацию, на которой показала три новых айфона, часы нового поколения и доступный планшет для рисования.

iPhone 11 мало чем отличается от прошлогоднего iPhone XR. Слухи обещали нам поддержку стилуса, разъем USB Type-C, навигацию внутри зданий и много чего еще, но ничего из этого не сбылось. Вместо этого мы получили минорное обновление.

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Главное изменение дизайна — два новых цвета, зеленый и фиолетовый, и новое оформление камеры. В остальном он выглядит как прошлогодний айфон. Экран остался прежним, та же IPS-матрица с разрешением HD+ и диагональю 6,1 дюйма.

В iPhone 11 появилась вторая камера с ультраширокоугольным объективом. Она позволяет снимать пейзажи, необычные портреты и другие фото с панорамным эффектом. Появился отдельный ночной режим для съемки в темноте и функция Deep Fusion, которая будет объединять 9 фотографий в одну, чтобы получить высоко детализированный снимок. Этот режим появится позже осенью.

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Айфон работает на новом процессоре Apple A13 Bionic, который опять назвали самым мощным на рынке. Из бонусов: теперь корпус защищен по стандарту IP68, сканер Face ID работает на 30% быстрее и с большим углом обзора, а батарейка живет на час дольше, в сравнении с самым живучим iPhone XR.

Два других смартфона, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, стали прямым продолжением моделей iPhone XS и XS Max. Они выглядят так же, только теперь камер три. К основному набору обычной и телефото камеры добавили широкоугольную — такую же, как в обычном iPhone 11.

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Смартфон делает фото на три камеры одновременно. После съемки можно выбрать подходящий кадр от каждого объектива, меняя угол обзора. А еще фронтальная камера научилась записывать замедленное видео — компания назвала это слоуфи.

И в остальном они мало чем отличаются от прошлогодних моделей, если не считать новый цвет корпуса — темно-зеленый. Установлен новый процессор Apple A13, улучшена технология Face ID и автономность стала немного больше. Несколько увеличили яркость дисплея до 1200 нит для HDR, но остальные характеристики не изменились — 5,8 и 6,5 дюйма, OLED и плотность пикселей 458 ppi. Единственное, в новых айфонах Apple убрала 3D Touch, так что технология распознавания силы нажатия на дисплей осталась в прошлом.

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Зато в комплекте Pro-айфонов идет мощная зарядка на 18 Вт вместо старой на 5 Вт. Заметно увеличилась автономность: 11 Pro работает на 4 часа дольше предшественника, а 11 Pro Max — на пять часов. Объем минимальной памяти не изменился — все еще 64 ГБ.

Этим продуктам уделили меньше всего внимания. Главная функция Apple Watch Series 5 — это дисплей, который всегда работает. Теперь умные часы Apple больше похоже на классические, потому что они показывают время постоянно на приглушенной яркости. Лишь когда владелец попытается посмотреть время и повернет руку, экран заработает на полную яркость.

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Несмотря на новую функцию, новые часы работают полный день от одного заряда. Еще в обновлении появилось отслеживание сна, компас и экстренные вызовы. В остальном это те же Series 4.

Еще Apple обновила свой самый дешевый iPad — теперь он идет с диагональю 10,2 дюйма, процессором Apple A10 Fusion и поддержкой Apple Pencil второго поколения. Это доступный планшет для учебы или рисования будет стоить 329 долларов.

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Заодно компания вспомнила про свои сервисы — подписка на сериалы Apple TV+ заработает 1 ноября, а игры Apple Arcade запустят уже 19 сентября. Оба сервиса стоят 4,99 долларов в месяц, есть пробный период и семейная подписка.

Еще Apple сообщила, что iOS 13 выйдет за день до старта продаж новых айфонов — 19 сентября. Обновление доступно для iPhone 6S и более современных смартфонов.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple обвинила Qualcomm в краже своих технологий.