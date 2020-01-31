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В Windows 10 можно будет удалить Paint и WordPad

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В новом патче программы станут необязательными.
Paint можно будет удалить полностью
Paint можно будет удалить полностью
windowslatest.com

Обновление Windows 10 представит множество новых функций и улучшений операционной системы. Windows 10 версии 2004 будет включать новую страницу настроек дополнительных функций и два важных инструмента - Paint и WordPad теперь не являются обязательными.

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Многие дополнительные функции Windows 10 включены по умолчанию и могут быть отключены с помощью приложения «Настройки» в Windows 10. Microsoft начала превращать некоторые основные приложения Windows в дополнительные функции. После проигрывателя Windows Media Microsoft добавила Paint и WordPad в список дополнительных функций, но в отличие от Media Player оба инструмента по умолчанию включены.

Это изменение не удаляет Paint или WordPad из Windows 10, но теперь вы можете отключить оба приложения, а также удалить следы этих приложений из меню «Пуск» и других местоположений.

Размер Microsoft Paint составляет 6,68 МБ, а WordPad занимает 6,25 МБ вашего внутреннего хранилища.

Приложения можно будет удалить
Приложения можно будет удалить
windowslatest.com

Для удаления Paint и WordPad требуется перезагрузка системы. После перезагрузки оба приложения исчезают из поиска в меню «Пуск» и запуска Windows.

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В предыдущих версиях Windows нельзя отключить или удалить Paint и WordPad.

Решение Microsoft сделать эти приложения необязательными не означает, что инструменты будут удалены в будущем обновлении Windows.

Технический гигант ранее рассматривал вопрос о переносе Paint в Microsoft Store, но компания решила не удалять его из ОС. Что касается WordPad, Microsoft еще не объявила о своих будущих планах по созданию приложения для текстовых процессоров.

Обновление Windows 10 на 20H1 уже завершено, и Microsoft, как ожидается, отправит его основным пользователям в апреле или мае.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft выпустила внеочередное обновление для Windows 10.

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Теги: Paint, Windows 10, WordPad, обновление
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navigator2    31.01.2020, 15:39
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