Microsoft выпустила внеочередное обновление для Windows 10

Обновление исправляет прошлое обновление.

Сегодня Microsoft выпустила новое накопительное обновление KB4532695 для пользователей Windows 10 версии 1909 и Windows 10 версии 1903. Эти сборки ОС 18362.628 и 18363.628 повышают точность проверки подлинности лица Windows Hello, а также содержат несколько исправлений ошибок.

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В частности, решены проблемы с меню «Пуск», поиском в «Проводнике», некорректной работой с внешними накопителями USB Type-C, играми и прочее.

Обновление было выпущено внепланово. Обычно накопительные патчи выходят каждый второй вторник месяца, но прошлое обновление вызывало у некоторых пользователей "синий экран смерти"

Обновление будет доступно автоматически. Если хотите установить самостоятельно, проверьте Центр обновления Windows в Параметрах Windows.

Напомним, ранее сообщалось, что Windows 10 может получить платную подписку.