Facebook будет удалять все слухи о коронавирусе и теориях заговора

Посты с теориями о происхождении вируса будут удаляться.

Компания заявила, что проверка фактов опровергнет ложные утверждения о коронавирусе, и что она удалит некоторые посты.

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"Мы начнем удалять контент с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения, которые могут причинить вред людям, которые им верят", - говорится в заявлении компании.

"Мы делаем это как расширение существующих политик по удалению контента, который может причинить физический вред".

Компания также будет "проводить упреждающие проверки, чтобы найти и удалить как можно больше этого контента" в Instagram, где она будет блокировать хэштеги, связанные с дезинформацией. Facebook не указал точно, сколько контента он будет удалять по новым правилам, но теории заговора о вирусе широко распространены в социальных сетях.

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"Мы сосредоточены на постах, которые призваны препятствовать лечению или принимать соответствующие меры предосторожности", - говорится в Facebook. "Это включает в себя посты, связанные с ложными излечениями или методами профилактики - например, что питьевое отбеливающее средство излечивает коронавирус - или посты, которые создают путаницу в отношении имеющихся ресурсов здравоохранения"

Это значительный шаг для Facebook, который часто отказывается удалять теории заговора, даже если они были опровергнуты проверкой фактов.

Примечательно, что политика Facebook по отношению к коронавирусам выглядит гораздо более агрессивной, чем то, как она боролась с теориями заговора против вакцин, которые также наносят физический вред. Компания будет проверять и размещать антивирусные материалы, но постам будет разрешено оставаться в новостной ленте и в группах.

Обновление вышло после того, как Twitter и Google также объявили об инициативах по борьбе с теориями заговора и другой неточной информацией о коронавирусе.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сети появился сайт с онлайн-картой распространения коронавируса.