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Видео дня: Щербаков у Дудя и Больше или меньше челлендж

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В тренде - интервью и челлендж.

Щербаков - спецназ, панк-рок, любовь / вДудь

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В гостях у Юрия Дудя - комик Алексей Щербаков. Он расскажет, как стал суперзвездой за год, сколько он зарабатывает за концерт, про панк-группу, в которой играет. Также в выпуске - почему Щербаков оскорбляет людей, как из-за Лехи чуть не отменили домашние задания в школах Белгорода и правда ли что у него "армия головного мозга"? 

БОЛЬШЕ ИЛИ МЕНЬШЕ ЕДЫ ЧЕЛЛЕНДЖ!

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В этом ролике блогеры из A4 будут играть в игру, в которой снова надо будет есть еду, но в этот раз больше еды достанется тому, кто вытянет зеленую стрелку. А тот, кому попадется красная стрелка,  должен будет отдать большую часть своей порции другому. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Дарья Петрожицкая — Голубка и Проверка лайфхаков из Тик-Тока.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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