Видео дня: Дарья Петрожицкая — Голубка и Проверка лайфхаков из Тик-Тока
Дарья Петрожицкая — "Голубка" — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон
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Дарья Петрожицкая исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort на слепых прослушиваниях в 2 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 2 выпуск от 26.01.2020 — выбор вслепую.
ПРОВЕРКА *ЛАЙФХАКОВ* ИЗ ТИК-ТОКА
В этом ролике будет самая настоящая проверка лайфхаков из Тик-Тока. Блогеры из
IQ - Поззи выбрали несколько очень вирусных лайфхаков из популярного сервиса и проверили, работают они или нет.
Напомним, днем ранее в тренды попали новый китайский коронавирус и 24 часа в песке.
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