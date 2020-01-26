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Видео дня: Дарья Петрожицкая — Голубка и Проверка лайфхаков из Тик-Тока

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В тренде - ТВ-шоу и лайфхаки.

Дарья Петрожицкая — "Голубка" — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

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Дарья Петрожицкая исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort на слепых прослушиваниях в 2 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 2 выпуск от 26.01.2020 — выбор вслепую.

ПРОВЕРКА *ЛАЙФХАКОВ* ИЗ ТИК-ТОКА

В этом ролике будет самая настоящая проверка лайфхаков из Тик-Тока. Блогеры из
IQ - Поззи выбрали несколько очень вирусных лайфхаков из популярного сервиса и проверили, работают они или нет.

Напомним, днем ранее в тренды попали новый китайский коронавирус и 24 часа в песке.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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