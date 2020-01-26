Видео дня: Дарья Петрожицкая — Голубка и Проверка лайфхаков из Тик-Тока

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Дарья Петрожицкая — "Голубка" — выбор вслепую — Голос страны 10 сезон

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Дарья Петрожицкая исполнила песню "Голубка" группы Vivienne Mort на слепых прослушиваниях в 2 выпуске 10 сезона Голоса страны. Смотрите онлайн главное песенное шоу Голос страны 10 сезон 2 выпуск от 26.01.2020 — выбор вслепую.

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