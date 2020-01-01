Создана универсальная память, которая заменит SSD и RAM

Компьютерам будет достаточно такой памяти для полноценной работы.

Исследователи из Ланкастерского университета в Великобритании изобрели новую форму “универсальной памяти“, которая работает как для хранения, так и для оперативной памяти. Технология, названная UltraRAM и подробно описанная в исследовательской статье этого месяца, призвана изменить работу существующих компьютеров, смартфонов и других устройств.

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UltraRAM объединяет в себе преимущества флэш-памяти и DRAM. Хотя технологии хранения, такие как жесткие диски (HDD) или твердотельные накопители (SSD), хранят данные гораздо дешевле, чем DRAM на ГБ данных, они также значительно медленнее. Оперативная память, в которой данные хранятся до тех пор, пока они работают, и исчезает при потере питания, намного быстрее, поэтому процессор может получить доступ к данным здесь быстрее, чем на жестком диске или твердотельном накопителе.

Энергонезависимая RAM (NVRAM) обещает объединить два мира. Тем не менее, мы не видели технологии памяти, которая сочетает в себе возможности хранения со скоростями, сопоставимыми с ОЗУ (есть некоторые кандидаты, такие как NRAM, STT-MRAM и ReRAM, но они не достигли впечатляющих показателей).

UlraRAM - это NVRAM с 100-кратно меньшей энергией переключения на единицу площади, чем DRAM, но с аналогичными рабочими скоростями. Его изобретатели утверждали, что он сочетает в себе преимущества памяти DRAM и флэш-памяти без каких-либо недостатков, что делает его идеальным, чтобы стать универсальной технологией памяти.

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У UltraRAM, вероятно, будет один главный недостаток в первое десятилетие или около того с момента начала производства: это цена за ГБ. Это недостаток практически всех новых технологий. Однако, если UltraRAM будет лучше, чем модули на основе DRAM, то может оказаться лишь вопросом времени, когда экономия от масштаба позволит установить цены, приемлемые для основных клиентов.

Напомним, ранее сообщалось, что в SSD нашли режим самоуничтожения.