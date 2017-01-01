В SSD нашли режим самоуничтожения

После 32 768 часов эксплуатации диски перестают работать.

Компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) обнаружила ошибку в прошивке своих твердотельных накопителей (SSD) с интерфейсом SAS. Из-за бага SSD спустя 32 768 часов эксплуатации перестаёт работать, а все данные на нём будут потеряны.

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Об этом HPE предупредила на своём официальном сайте. Как мы уже упомянули, сбой наступает через 3 года, 270 дней и 8 часов работы накопителя. Поэтому SSD, запущенные в эксплуатацию одновременно могут массово выйти из строя. Если владелец устройств не успеет сделать резервную копию, то лишится всех записанных данных.

Об ошибке сообщил подрядчик-производитель SSD. Правда, название его не упоминается.

Пострадали 20 моделей SSD SAS с прошивкой до версии HPD8. Эти накопители продаются как отдельно, так и в составе серверов и СХД корпоративного уровня.

HPE уже опубликовала критическое обновление прошивки для некоторых моделей. Также на сайте компании можно найти инструкции по определению отработанного SSD времени.

Напомним, ранее сообщалось, что создан новый носитель информации на кристаллах соли.