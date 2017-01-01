Ноутбуки, планшеты и наушники: Microsoft показала устройства Surface

На презентации показали целую россыпь новых продуктов семейства Surface.

На прошедшем мероприятии Microsoft представила планшеты, ноутбуки, необычные двухэкранные аппараты, беспроводные наушники и даже новую версию Windows.

Прежде всего следует начать с ноутбуков Surface Laptop 3, которые выйдут в 13,5-дюймовом (2256 × 1504) и 15-дюймовом (2496 × 1664) форматах. Младшая модель не особенно удивляет: аппарат получил процессор Intel Core десятого поколения Ice Lake, наделён 16 Гбайт ОЗУ и твердотельным накопителем вместимостью до 1 Тбайт.

А вот 15-дюймовая версия гораздо интереснее: она использует особый процессор AMD Ryzen 7 Surface Edition на базе архитектуры Zen+, способный работать на частоте до 4 ГГц и включающий довольно производительную графику. Microsoft обещает массу оптимизаций для нового чипа, так что плюсы от сотрудничества наверняка почувствуют и владельцы других чипов Ryzen. Этот ноутбук может нести на борту до 32 Гбайт ОЗУ и до 1 Тбайт SSD.

Microsoft

Оба тонких ноутбука заключены в алюминиевый корпус, имеют порты USB-C, USB-A, 3,5-мм гнездо для наушников и Surface Connect. В наличии аудиосистема Dolby Atmos. А время автономной работы составляет 11,5 часов. В продажу Surface Laptop 3 поступят 22 октября. Цена более компактной модели начинается в США с $1000, а старшей — с $1200.

Microsoft также анонсировала свой новый флагманский планшет — Surface Pro 7 с 12,3-дюймовым экраном (2736 × 1824 пикселей, соотношение 3:2) и комплектным цифровым пером Surface Pen. Аппарат обзавёлся портом USB-C и получил обновлённые характеристики на базе процессоров Intel Core десятого поколения.

Microsoft

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Объём оперативной памяти LPDDR4x RAM может составлять 4 Гбайт, 8 Гбайт или 16 Гбайт, а вместимость твердотельного накопителя варьируется от 128 Гбайт до 1 Тбайт. Привычная подставка позволяет устанавливать планшет под удобным углом, а подключаемая клавиатура превращает аппарат в мини-ноутбук со временем автономной работы до 10,5 часов. Запуск в США состоится 22 октября по цене от $750.

Не забыла Microsoft и о своём проекте Windows для ARM. Новый планшетный компьютер Surface Pro X построен на однокристальной системе Microsoft SQ1 (чип основан на Qualcomm Snapdragon 8cx) с особым интегрированным ускорителем ИИ.

Кстати, речь идёт о первом планшете Surface на базе чипа ARM после 2013 года, когда был выпущен Surface 2. Но ранее Microsoft пыталась создать особые урезанные версии Windows для ARM вроде недоброй памяти Windows RT. Сейчас Windows 10 ARM способна эффективно эмулировать большинство 32-бит приложений x86 и, тем самым, может выполнять почти любые задачи ноутбуков на базе чипов x86 (с известными ограничениями, конечно).

Microsoft

Толщина Surface Pro X составляет 5,3 мм при весе 762 грамма и при этом устройство наделено 13-дюймовым экраном с тонкими рамками (2880 × 1920 пикселей, контраст 1400:1). Планшет Surface Pro X включает два порта USB Type-C, поддерживает скоростную зарядку, имеет встроенный модем LTE и комплектуется тонким цифровым пером Surface, которое хранится в чехле-клавиатуре Type. Surface Pro X выйдет на рынок США лишь 5 ноября по цене от $999.

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Кроме того, Microsoft представила наушники-вкладыши Surface Earbuds за $249 (запуск в США обещан в этом году). По сути это аналог гарнитур вроде AirPods, но они могут предложить необычные сенсорные средства управления, а также интеграцию с приложениями Office (есть, например, функция превращения речи в субтитры на лету для презентаций PowerPoint).

Однако компания анонсировала и куда более экзотичные решения. Чего только стоит Android-смартфон Surface Duo с двумя 5,6-дюймовыми экранами, соединёнными между собой шарниром, позволяющим разворачивать их на 360 градусов. В раскрытом положении совокупная диагональ смартфона равна 8,3 дюйма. А в сложенном положении Duo достаточно компактен, чтобы уместиться в кармане.

Microsoft

Один из сенсорных дисплеев смартфона можно использовать как игровой контроллер, клавиатуру или даже просто как подставку при просмотре видео в альбомном режиме. На двух экранах можно исполнять разные приложения одновременно. Такой весьма необычный аппарат поступит в продажу в конце 2020 года. Цена, разумеется, не называется.

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Microsoft при создании Surface Duo сотрудничала с Google, чтобы приблизить окружения Android и Windows 10X — новой ОС гибридных устройств с двумя экранами. Сообщается, что новая ОС, например, позволит использовать в роли клавиатуры любой из двух дисплеев, получила обновлённое меню «Пуск» и отказалась от живых плиток, унаследованных от давно почившей Windows Phone. Платформа получила ряд оптимизаций для работы с сенсорными экранами.

Microsoft

Ещё одним необычным устройством Microsoft стал планшет Surface Neo, наделённый по аналогии с Duo также двумя вращающимися вокруг центральной петли сенсорными дисплеями, но на этот раз 9-дюймовыми. В нём не упоминается Android, а делается акцент на новые окружения Windows и универсальность. Поддерживается ввод с помощью цифрового пера, особые режимы работы приложений и оптимизации в области многозадачности. Помимо сенсорного ввода предусмотрена небольшая тонкая физическая клавиатура, подключаемая для максимальной продуктивности. Запуск также запланирован на конец 2020 года по неизвестной цене.

Напомним, ранее сообщалось, что планшет Microsoft рассекретили за день до премьеры.