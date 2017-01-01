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Планшет Microsoft рассекретили за день до премьеры

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Surface 7 окажется самой интересной из новинок Microsoft.
Surface 7
Surface 7
ithome.com

2 октября состоится официальное мероприятие Microsoft, на котором будут представлены новинки аппаратного подразделения компании. Ожидается премьера ноутбука Surface Laptop 3, а также двух планшетов — Surface 7 и Surface Pro 7. На этих рендерах позирует, пожалуй, самая интересная из новинок — Surface 7.

Surface 7
Surface 7
ithome.com

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Интересен он по ряду причин. Судя по картинкам, устройство окажется очень тонким. Обращают на себя и уменьшенные рамки экрана — левая и правая. Верхняя и нижняя сделаны потолще для того, чтобы на них легко разместился магнитный разъем и камера с микрофонами.

Surface 7
Surface 7
ithome.com

Как видно, Surface 7 получил два порта USB-C. По слухам, которые повторяются с завидной частотой, этот планшет получил процессор на архитектуре Arm и новейшую ОС Windows Core.

Surface 7
Surface 7
ithome.com

Microsoft Surface 7 окажется самым доступным представителем новой линейки устройств Microsoft. Правда, пока его стоимость не называется.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft назначила дату презентации новых устройств.

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Теги: Surface, Microsoft
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