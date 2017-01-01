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Microsoft назначила дату презентации новых устройств

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Microsoft планирует выпустить это устройство в 2020 году.
Microsoft проведет презентацию в октябре
Microsoft проведет презентацию в октябре
MNS

Сегодня Microsoft объявила, что 2 октября в Нью-Йорке она проведет мероприятие, посвященное новому продукту линейки Surface.

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Как сообщает The Verge, Microsoft продолжает вести разработку нового мобильного устройства Surface с двумя экранами. Новинка должна стать гибридом планшета с двумя экранами и ноутбука. Источники утверждают, что Microsoft продемонстрировала данное гибридное устройство во время внутреннего совещания в начале этого года.

The Verge утверждает, что Microsoft планирует выпустить это устройство в 2020 году, так что пока не совсем понятно, покажут ли на на октябрьском мероприятии его или какую-то другую новинку.

Вероятно, Microsoft обновит другие устройства семейства Surface, в частности, Surface Pro наконец получит разъем USB-C.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft стала самой дорогой компанией в США.

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Теги: Microsoft
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