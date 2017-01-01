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Microsoft высмеяла Apple роликом про парня по имени Мак Бук

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Ждем ответа от Apple?
Маккензи Бук рекомендует Surface
Маккензи Бук рекомендует Surface
Скриншот видео

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Apple и Microsoft имеют долгую историю соперничества друг с другом. Самым интересным этапом противостояние двух компаний был период, когда выходила серия рекламных роликов под общим названием “Mac vs PC”. Видимо, Microsoft тоже поддалась ностальгии и решила возобновить “конфликт”.

В новом рекламном ролике Microsoft спрашивает у парня по имени Маккензи Бук, какой ноутбук он считает быстрее, автономнее, лучше — MacBook или Surface Laptop 2? На что парень из раза в раз отдает предпочтение ноутбуку от компании Билла Гейтса. Забавным всю эту ситуацию делает тот факт, что сокращенное имя опрашиваемого парня звучит как Мак Бук — точно также, как называется линейка ноутбуков от Apple.

Что интересно, некоторые зарубежные СМИ раскритиковали Microsoft, назвав новую рекламную кампанию компании “слабой” и отметив, что вряд ли стоит ждать ответной реакции от Apple, так как она слишком занята делами, в отличие от конкурента.

Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft готова заплатить 650 долларов всем обменявшим MacBook на Surface.

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Теги: Microsoft, MacBook, Apple, видео
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