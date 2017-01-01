WD выпустила первые в мире SSD для хранилища данных

Твердотельные накопители служат для хранения информации в NAS.

Western Digital представила три специализированных продукта для хранения данных. Новинки обеспечивают оптимальную производительность, долговечность и емкость для небольших и домашних офисов.

Компания Western Digital выпустила ряд специализированных решений для работы на базе сетевой системы хранения данных (Network Attached Storage или NAS). Решения включают в себя первые в мире твердотельные накопители WD Red®, которые повышают производительность и возможности кэширования в системе NAS.

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С ростом виртуализации сеть 10GbE (10 Gigabit Ethernet) становится важным и стандартным набором функций в современных системах NAS. Возможности SSD сводят проблемы производительности к минимуму.

При использовании в качестве решения для кэширования в системе NAS твердотельный накопитель WD Red SA500 дает больше производительности, а новые жесткие диски WD Red и WD Red Pro — больше места для хранения на одном устройстве NAS.

Новая линейка продуктов включает:

WD Red SA500 NAS SATA SSD — емкостью от 500 ГБ до 4 ТБ (только 2,5 дюйма), лучшее решение для сетей 10GbE, кэширования в системах NAS, быстрого доступа к часто используемым файлам. Фактическая емкость может варьироваться в зависимости от операционной среды. Благодаря стойкости к большим нагрузкам чтения и записи, требуемым NAS 24/7, накопитель поддерживает базы данных OLTP, многопользовательские среды, рендеринг фотографий, редактирование видео разрешением 4K и 8K.

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Жесткий диск WD Red NAS — емкостью до до 14 ТБ, предназначен для использования в системах NAS с 8 отсеками. Идеально подходит для работы маленьких и домашних офисов режиме 24/7, поддерживает нагрузку до 180 ТБ в год.

WD Red Pro NAS Hard Drive — создан специально для профессиональных нагрузок NAS емкостью до 14 ТБ, WD Red Pro HDD поддерживает до 24 отсеков. Благодаря технологии 3D Active Balance Plus, элементам управления и исправления ошибок на базе NASware™ 3.0, диск работает более надежно.

Согласно информации от производителя, цены на продукты линейки колеблются от €95 до €760, в зависимости от модели.

Новые продукты WD Red дополняют портфель решений Western Digital, специально разработанных для приложений на корпоративном, клиентском и игровом рынках. Для корпоративных клиентов Western Digital недавно усовершенствовала решение WD Gold Enterprise Class, которое теперь доступно емкостью до 14 ТБ. Используя цифровые данные, Western Digital предлагает один из самых широких спектров решений. Продукты помогают людям собирать, сохранять, получать доступ и преобразовывать свой контент.

Напомним, ранее сообщалось, что Western Digital выпустил новые накопители для геймеров.