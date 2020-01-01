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Видео дня: Похоронный кортеж в Борисполе и Бой Макгрегор против Серроне

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Похоронний кортеж привіз до терміналу "В" тіла загиблих українців

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В аэропорту "Борисполь" собрались несколько тысяч человек, и это не только родственники погибших пассажиров и экипажа, но и почти все сотрудники компании МАУ и рядовые украинцы. Они выстроились вдоль всего маршрута похоронного кортежа в терминал "В". Там с погибшим экипажем попрощались их коллеги и все, кто пришел почтить погибших в небе над Тегераном. 

Бой Конор Макгрегор против Дональда Серроне

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В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246, главным событием которого стал поединок между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне. Скандальный ирландец совершил триумфальное возвращение в UFC, победив "Ковбоя" техническим нокаутом всего за 40 секунд. Эта победа стала для Конора первой с 12 ноября 2016 года.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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