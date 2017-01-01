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Видео дня: Успей нажать на кнопку, чтобы выжить и Ночь на острове духов

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В тренде - развлекательное видео.

УСПЕЙ НАЖАТЬ НА КНОПКУ, ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ feat. ЯнГо

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В этом видео блогеры из Magic Five вместе с ЯНго проходят трассу с препятствиями на скорость, чтобы выжить.

Кто проиграет и какие наказания ему придется выполнять, ты можешь узнать в видео. Приятного просмотра.

НОЧЬ НА ОСТРОВЕ ДУХОВ В ПОЛНОЛУНИЕ

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После возвращения из Дома-Призрака, Элли видела, что приспешники Вэраны уже преследуют ее даже дома. К тому же, теперь у Элли есть бусы Вэраны, и этот артефакт очень важен. Элли и Кирилл решают как можно быстрее отправится на яхту к Капитану Косте, так как он чувствует на себе проклятье, и вместе они способны это преодолеть... События переносятся на борт яхты Elli Di...

Основано на реальных событиях! Все персонажи реальны, НЕ ВСЕ события вымышлены.

Напомним, днем ранее в тренды попали Мы повторили 6 вещей из СССР и Rolls-Royce Cullinan.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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