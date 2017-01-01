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Видео дня: Мы повторили 6 вещей из СССР и Rolls-Royce Cullinan

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В трендах - развлекательный контент.

Rolls-Royce Cullinan - Царь-Пушка

Очередной бастион пал: компания Rolls-Royce присоединилась к мировой моде на кроссоверы. Остаться в стороне не дали клиенты: якобы именно они просили британцев выпустить внедорожный автомобиль, который бы имел все традиционные особенности легковых Роллсов. Вот и получили Cullinan, названный в честь самого крупного в истории неограненного алмаза (он же «Звезда Африки»), найденного в 1905 году в Южной Африке в шахте Томаса Куллинана. Его внешность довольно противоречива, но он как и любой Роллс имеет харизму и характер. 

МЫ ПОВТОРИЛИ 6 ВЕЩЕЙ ИЗ СССР

Блогеры из GopherVid решили воссоздать товары из СССР. Они повторили 6 товаров, которые можно было встретить в то время. В этом видео есть и разные DIY, и лайфхаки, и самоделки. Например, рецепты таких вещей, как халва, коровка, сырок и тд.

Напомним, ранее в тренды попали OXXXYMIRON. Пародия и 14 лайфхаков для рисования.

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Теги: видео дня, видео, тренды YouTube
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