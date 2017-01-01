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Видео дня: Холостяк и новый клип Оли Поляковой

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В трендах - ТВ-шоу и музыка.

Холостяк 9 – Выпуск 1

Холостяк познакомит всех фанатов шоу с новый героем – успешным теле- и радиоведущим, имя которого – Никита Добрынин. Именно этот 30-летний красавчик в 9 сезоне реалити-шоу Холостяк 2019 будет выбирать себе спутницу жизни из 25 очаровательных претенденток на эту роль. 

Оля Полякова — Лёд Тронулся

Клип Оли Поляковой "Лед тронулся" за четыре дня набрал более полумиллиона просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали Челси - Динамо и Нападение в Черкассах.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube, Оля Полякова, Холостяк
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