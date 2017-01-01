Видео дня: Холостяк и новый клип Оли Поляковой
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Холостяк 9 – Выпуск 1
Холостяк познакомит всех фанатов шоу с новый героем – успешным теле- и радиоведущим, имя которого – Никита Добрынин. Именно этот 30-летний красавчик в 9 сезоне реалити-шоу Холостяк 2019 будет выбирать себе спутницу жизни из 25 очаровательных претенденток на эту роль.
Оля Полякова — Лёд Тронулся
Клип Оли Поляковой "Лед тронулся" за четыре дня набрал более полумиллиона просмотров.
Напомним, днем ранее в тренды попали Челси - Динамо и Нападение в Черкассах.
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