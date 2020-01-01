Видео дня: Забавные бьюти советы и HammAli & Navai - Не люби меня
В тренде - лайфхаки и музыка.
Забавные бьюти советы / Радужная косметика!
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Для этих лайфхаков вам понадобятся Инструменты и материалы:
• Очки
• Витражные краски
• Накладные ногти
• Гель-лаки
• Ультрафиолетовая лампа для маникюра
• Пилочка для ногтей
• Топовое покрытие
• Туфли на каблуках
• Маркер
• Бумажный скотч
HammAli & Navai - Не люби меня ( 2020 )
Рэперы HammAli и Navai выпустили новый трек Не люби меня. Аудиокомпозиция набрала более 500 млн просмотров за 4 дня.
Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох и Потратить $1.000.000.
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