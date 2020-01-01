Видео дня: Забавные бьюти советы и HammAli & Navai - Не люби меня

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Забавные бьюти советы / Радужная косметика!

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Для этих лайфхаков вам понадобятся Инструменты и материалы:

• Очки

• Витражные краски

• Накладные ногти

• Гель-лаки

• Ультрафиолетовая лампа для маникюра

• Пилочка для ногтей

• Топовое покрытие

• Туфли на каблуках

• Маркер

• Бумажный скотч

HammAli & Navai - Не люби меня ( 2020 )

Рэперы HammAli и Navai выпустили новый трек Не люби меня. Аудиокомпозиция набрала более 500 млн просмотров за 4 дня.

Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох и Потратить $1.000.000.