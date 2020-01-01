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Видео дня: Забавные бьюти советы и HammAli & Navai - Не люби меня

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В тренде - лайфхаки и музыка.

Забавные бьюти советы / Радужная косметика!

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Для этих лайфхаков вам понадобятся Инструменты и материалы:
• Очки
• Витражные краски
• Накладные ногти
• Гель-лаки
• Ультрафиолетовая лампа для маникюра
• Пилочка для ногтей
• Топовое покрытие
• Туфли на каблуках
• Маркер
• Бумажный скотч

HammAli & Navai - Не люби меня ( 2020 )

Рэперы HammAli и Navai выпустили новый трек Не люби меня. Аудиокомпозиция набрала более 500 млн просмотров за 4 дня.

Напомним, днем ранее в тренды попали Клава Кока & MORGENSHTERN - Мне пох и Потратить $1.000.000.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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