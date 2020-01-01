Видео дня: Володя XXL о геях и MORGENSHTERN - Yung Hefner (Пародия)

В тренде - пародия и интервью.

MORGENSHTERN - YUNG HEFNER (ПАРОДИЯ)

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Эту пародию на #yunghefner от Моргенштерна ребята из Чоткий Паца решили посвятить украинским традициям и поднять важный вопрос: "щедрик-щедрик" в тренде уже более 1000 лет, а насколько долго задержится в трендах современная культура?

ВОЛОДЯ XXL О ГЕЯХ, БЛОКИРОВКЕ TIKTOK И ТРАВЛЕ

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Вова Горяинов, более известный как Володя XXL приехал в студию Пушки прямиком из Курска! Парень рассказал о травле в интернете, обсудил с Андреем Петровым свое высказывание о геях, а также прокомментировал блокировки соцсетей.

Напомним, днем ранее в тренды попали Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу.