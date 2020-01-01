Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Видео дня: Володя XXL о геях и MORGENSHTERN - Yung Hefner (Пародия)

Комментариев: 0
В тренде - пародия и интервью.

MORGENSHTERN - YUNG HEFNER (ПАРОДИЯ)

Читай также: Видео дня: Короче говоря, права и От первого лица: Погоня

Эту пародию на #yunghefner от Моргенштерна ребята из Чоткий Паца решили посвятить украинским традициям и поднять важный вопрос: "щедрик-щедрик" в тренде уже более 1000 лет, а насколько долго задержится в трендах современная культура?

ВОЛОДЯ XXL О ГЕЯХ, БЛОКИРОВКЕ TIKTOK И ТРАВЛЕ

Читай также: Видео дня: ПТП - Константа и шоковая свадьба

Вова Горяинов, более известный как Володя XXL приехал в студию Пушки прямиком из Курска! Парень рассказал о травле в интернете, обсудил с Андреем Петровым свое высказывание о геях, а также прокомментировал блокировки соцсетей.

Напомним, днем ранее в тренды попали Откуси, лизни или ничего челлендж и Учу мама слэнгу.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь