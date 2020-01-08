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Lenovo анонсировала первый ноутбук с гибким экраном

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Анонс состоялся в рамках выставки CES 2020.
ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold
Lenovo

Lenovo обнародовала информацию о ноутбуке с гибким экраном ThinkPad X1 Fold.

Как говорится в анонсе, ThinkPad X1 Fold сочетает мощность ноутбука с портативностью смартфона. Новинку можно использовать в различных режимах: от компактного мобильного девайса до ноутбука с тонким 13-дюймовым дисплеем.

ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold
Lenovo

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Корпус устройства выполнен из комбинации легких сплавов и углеродного волокна с кожаным покрытием. Новинка унаследовала традиционные для линейки ThinkPad надежность и долговечность.

Устройство работает на базе процессоров Intel Core, получило операционную систему Windows 10 и поддержку 5G.

"Создание первого в мире ПК с гибким экраном было вызовом, с которым разработчики компании успешно справились. ThinkPad X1 Fold стал инженерным шедевром, который выходит раз в десятилетие", - заявил Кристиан Тейсман, президент подразделения персональных компьютеров и смарт-устройств Lenovo.

ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold
Lenovo

В полноэкранном режиме X1 Fold подходит для работы с визуальным контентом благодаря POLED-дисплею диагональю 13 дюймов. Также ноутбук имеет аудиосистему Dolby Audio.

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Для повседневной работы к ноутбуку можно подключить дополнительную клавиатуру – Bluetooth Mini Fold Keyboard.

В портретном режиме пользователи могут делать заметки или подписывать онлайн-документы, используя стилус Active Pen. Дисплей можно сложить пополам и использовать как планшет, или согнуть и читать как "книгу". 

ThinkPad X1 Fold
ThinkPad X1 Fold
Lenovo

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В режиме ноутбука пользователи могут работать с двумя независимыми экранами. Такой формат дает возможность проводить видеозвонок на верхнем экране, одновременно редактируя презентацию на нижнем. Пользоваться преимуществами двух независимых дисплеев можно как в полноэкранном, так и в портретном режимах.

К X1 Fold можно подключить полноразмерную клавиатуру, мышь или второй дисплей через разъем USB Type-C. Опциональная подставка ThinkPad X1 Fold Stand обеспечит еще более комфортную работу на устройстве в портретном или полноэкранном режимах.

Напомним, ранее сообщалось, что Lenovo показала ноутбук с экраном из электронных чернил на крышке.

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Теги: ноутбук, CES 2020, Lenovo
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  08.01.2020, 16:50
Оценка:  0
гость
Мой отец обосрался прям в трамвае сегодня. Громко передел,а говно вываливались из штанин. А отец невозмутимо стоял в адской вонище. Стыдно было с ним выходить,говно выпадало на ходу,а ему ваще прoeбом.
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