Lenovo показала ноутбук с экраном из электронных чернил на крышке

Ноутбук имеет два дисплея для разных задач.

Компания Lenovo во время выставки CES 2020 показала новую версию ноутбука ThinkBook Plus. Новинка получила дополнительный экран на верхней крышке. Основной 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и матрицей IPS предназначен для выполнения ежедневных задач.

ThinkBook Plus Lenovo

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А 10,8-дюймовый E-Ink экран подойдет для создания иллюстраций и диаграмм с помощью встроенного стилуса. Благодаря дополнительному дисплею пользователи смогут получать и просматривать важные оповещения даже с закрытой крышкой ноутбука, не отвлекаясь на почту во время встречи.

ThinkBook Plus Lenovo

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С помощью встроенного стилуса, который синхронизируется с Microsoft OneNote, можно делать заметки. Быстро управлять VoIP-звонками в Skype помогут выделенные горячие клавиши. Динамики Harman и микрофоны, сертифицированные Skype for Business, обеспечат качественное и четкое звучание во время онлайн-совещаний. Ноутбуки поддерживают функции голосового помощника Amazon Alexa. Достаточно одной команды, чтобы добавить новое задание в список дел на день, даже не открывая устройство.

ThinkBook Plus Lenovo

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Ноутбук получил почти безрамочный экраном с разрешением Full HD (1920x1080 пикселей) и поддержкой технологии Dolby Vision. Встроенный в кнопку питания модуль распознавания отпечатков пальцев защитит данные владельца и поможет быстро войти в аккаунт благодаря поддержке функции Windows Hello. Шторка камеры позаботится о конфиденциальности, а модуль TPM 2.0 обеспечит дополнительный уровень безопасности.

ThinkBook Plus Lenovo

Новинка имеет мощный процессор Intel Core 10-го поколения и операционную систему Windows 10. В зависимости от конфигурации пользователи смогут выбрать устройство с SSD-накопителем и необходимым количеством оперативной памяти.

Напомним, ранее сообщалось, что Hisense выпустила первый смартфон с цветным экраном из электронных чернил.