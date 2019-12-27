Что нас ждет: ТОП-5 технотрендов на следующее десятилетие

Поздравляем, мы уже прошли пятую часть XXI века. Наступили 20-е годы, и нас ждут новые технологии. Какие? Давайте посмотрим.

Исследование космоса

Мы покорим Луну в этом десятилетии digitaltrends.com

2020-е годы ознаменуют возвращение людей в космос за пределами орбиты Земли. Существует вероятность того, что люди могут ступить не только на Луну, но и на Марс в течение следующего десятилетия. Из этих двух, возвращение на Луну гораздо более вероятно - люди к концу десятилетия создадут постоянное лунное поселение.

NASA хочет в 2024 году запустить миссию Artemis III, которая вернет людей на лунную поверхность и к постоянному поселению к 2028 году. Однако люди могут облететь Луну к концу этого года или в начале 2021 года. Что касается Марса, это гораздо сложнее. В то время как SpaceX неоднократно заявляла, что их цель - вывести людей на Марс к концу десятилетия, то, возможно, это, зависит от успеха лунных миссий компании, которые должны состояться в середине 2020-х годов.

Космический туризм

Космический туризм станет доступнее Virgin Galactic

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Идея космического туризма не является чем-то новым, и различные компании обещали воплотить ее в жизнь в течение всего времени, пока люди находятся в космосе. Но в 2020-х годах это станет реальностью. Virgin Galactic Ричарда Брэнсона и Blue Origin при поддержке Джеффа Безоса начнут предлагать полеты в ближнем космосе в начале 2020-х годов - но по высокой цене, где-то в диапазоне от 250 000 долларов на человека. SpaceX нацелен на 2023 год для полета японского миллиардера Юсаку Маэзава и группы художников вокруг Луны. Стоимость неизвестна, но Маэзава, вероятно, платит миллионы (если не десятки миллионов) долларов.

Но Брэнсон и Безос публично заявили, что не хотят ограничивать космические полеты сверхбогатыми. И Илон Маск также предложил план путешествий, которые теоретически могут доставить вас в любую точку мира за час - и все это по цене авиабилета эконом-класса. Хотя есть основания скептически относиться к предложению Маска, вполне вероятно, что к концу десятилетия полет на космическом самолете может стоить немного больше, чем билет первого класса.

Массовая автоматизация

Автоматизированные перевозки станут реальностью digitaltrends.com

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Рабочая сила будет меняться в этом десятилетии. Технологии сейчас находятся в точке, когда многие задачи могут выполняться роботами быстрее и эффективнее. С появлением ИИ эти роботы могут работать сами, что еще больше исключает необходимость участия людей в этом процессе. С помощью автомобилей и беспилотных летательных аппаратов индустрия грузоперевозок также будет все больше автоматизировать себя. В течение 2020-х годов автоматизация станет правилом, а не исключением - потенциально к 2025 году будет ликвидирована четверть существующих рабочих мест.

Лекарство от рака и СПИДа

Искусственные клетки могут уничтожить ВИЧ Creative Commons

Мы очень близки к излечению от двух самых неприятных болезней последних нескольких десятилетий: рака и СПИДа. Несмотря на то, что нам много раз говорили на протяжении многих лет, что излечение близко, мы нашли только успешные способы вывести некоторые виды рака в состояние ремиссии или просто задержать СПИД на некоторое время - но это не прямое лекарство. Но в 2020-х годах, наконец, появится лечение от обеих болезней, которое потенциально может спасти миллионы жизней.

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Что касается рака, то радикально новое лечение под названием CAR-T демонстрирует большие перспективы, и другие компании заявляют о том же успехе. Исследователи из Университета Темпл и Университета Небраски успешно удалили ВИЧ-1 из геномов живых животных. Благодаря этому успеху эти две смертельные болезни, вероятно, уйдут в прошлое к концу десятилетия. И это еще не все - некоторые другие болезни могут стать редкими, и те, кто родился в этом десятилетии, в целом, вероятно, доживут до XXII века более здоровыми, чем старшее поколение.

Искусственное улучшение человека

imd.org

Мы не говорим о полномасштабных киборгах. Но в настоящее время разрабатываются технологии для расширения возможностей человека, даже для тех, у кого их вообще не было. Роботизированные конечности, которыми можно управлять мыслью, станут гораздо более распространенным явлением, возвращая свободу людям с ампутированными конечностями. Технологии, которые соединяют наш мозг с компьютерами, находятся в стадии разработки, и, вероятно, будут доступны к середине десятилетия.

Компьютерные чипы могут быть встроены в нашу кожу, чтобы мы могли идентифицировать себя, открывать двери и контролировать все типы устройств. Это довольно захватывающая мысль, но что делать с этической частью? С этим тоже должны разобраться в этом десятилетии.

Напомним, ранее был назван главный тренд смартфонов 2020 года.