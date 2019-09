Небоскребы, 3D-принтеры и еда из насекомых: Прогноз на 50 лет вперед

Компания Samsung опубликовала доклад с прогнозами на ближайшее будущее.

Доклад Samsung подготовлен шестью британскими экспертами и рассказывает о том, как изменится повседневная жизнь спустя 50 лет. Сейчас люди готовы принять далеко не все эти нововведения.

Samsung опубликовала отчет Samsung KX50: The Future in Focus — свой взгляд на то, каким станет мир спустя 50 лет. Как сообщает New Atlas, он основан на мнениях шести ведущих британских футурологов и сосредоточен на изменениях в повседневной жизни — тех, что затронут абсолютное большинство.

Согласно отчету, в 2069 году большинство землян будут жить в плотно застроенных городах, состоящих из гигантских небоскребов. Каждое такое здание будет самостоятельно удовлетворять свои нужды в продуктах, энергии и воде. Привычным явлением станут робомобили, пассажирские беспилотники и сети Hyperloop.

За счет развития трехмерной печати почти все товары будут создаваться на местном уровне, а не поставляться издалека. Благодаря вертикальным фермам и биотехнологиям такая же тенденция ожидает и производство продуктов.

Большую часть белка наши внуки и правнуки будут получать, поедая насекомых, а некоторые и вовсе станут обходиться питательными «коктейлями», содержащими все необходимые химические вещества.

Эксперты также полагают, что люди будущего станут домоседами. Для личного и профессионального общения с другими людьми в основном будут использоваться голограммы с обратной связью. Заботу об уборке и поддержке чистоты в доме возьмут на себя роботы.

Искусственный интеллект также будет следить за здоровьем людей. Биосенсоры заметят мельчайшие признаки болезни, благодаря чему врачи-люди смогут назначить персональное лечение, а также дать советы по диете и образу жизни.

При необходимости каждый будет иметь возможность получить мозговой имплант, повышающий интеллектуальные возможности, или трехмерный орган на замену вышедшему из строя.

В сфере развлечений человечество ждет окончательное стирание границ между реальностью и виртуальным миром. На смену телевидению и интернету придет своеобразная «технологическая телепатия». Реальностью станет загрузка фильмов непосредственно в мозг или прямая трансляция собственных ощущений.

Доклад Samsung также содержит результаты опроса, проведенного среди 2000 взрослых британцев. Им рассказали о прогнозах экспертов и попросили высказать свое мнение по этому поводу.

63% опрошенных поддержали идею самоочищающихся домов, 43% одобрили мозговые импланты, а еще по 33% высказались за воздушные такси и печать органов. Остальные идеи вызвали меньше энтузиазма. Например, космические отели понравились лишь 20%, диета из насекомых — 17%, а передача развлечений в мозг — 9%.

Доклад Samsung невероятно оптимистичен. При этом многие эксперты уверены, что человечество ждут трудные времена. Например, астроном Мартин Рис уверен, что цивилизация может серьезно пострадать уже в ближайшие десятилетия — из-за кибератак и вышедших из-под контроля биотехнологий. Если же нам удастся избежать этих угроз, то впереди нас ждет климатическая катастрофа.

