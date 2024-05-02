Назван главный тренд смартфонов 2020 года

В следующем году флагманы будут выпускать с экраном-водопадом.

Так будут выглядеть смартфоны следующего года Ice Universe

Известный сетевой информатор под ником Ice Universe, который часто делится эксклюзивной информацией о мобильных новинках и имеет контакты в Samsung, поведал о новом тренде индустрии смартфонов.

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Этот человек первым сообщил об экранах-водопадах, об отверстиях в дисплеях и о многом другом. Теперь же он продемонстрировал, как будут выглядеть флагманские смартфоны в следующем году.

Речь идет об экране, который будет загибаться не только по бокам, но также сверху и снизу. Инсайдер утверждает, что премиальные флагманские смартфоны, которые появятся на рынке в 2020 году, получат именно такой дизайн.

Он также добавил, что вырезы в экране для фронтальных камер продолжат набирать популярность. Они будут иметь разные формы и размеры.

Напомним, в прошлом году также делались предсказания техно-трендов 2019 года.