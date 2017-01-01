Видео дня: KAZKA — Палала и Егор Крид - Love is

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KAZKA — ПАЛАЛА

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Группа KAZKA представила первый видеоклип на песню с альбома NIRVANA. Это первая работа с Аланом Бадоевым и самый откровенный клип группы.

Видео Палала - о страсти, которой невозможно сопротивляться, о любви, которая не оставляет шансов, красоте, которая живет в каждом из нас.

Егор Крид - Love is (Премьера клипа, 2019)

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Love is - это не просто жвачка, это история любви и противостояния двух чемпионов, в котором Егор Крид и Dava сразятся на баскетбольном поле за сердце Кристины Асмус. А помогать нам будут Игорь Синяк и Дина Саева, известная как звезда TikTok - DINA. Сможет ли Егор Крид одержать победу в вызове? Это вы узнаете в премьере нашего клипа "Love is", ведь лав из это не просто любовь. Приятного просмотра.

Напомним, днем ранее в тренды попали Блинный челлендж и Шура в Что было дальше.