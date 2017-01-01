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Видео дня: Блинный челлендж и Шура в Что было дальше

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В тренде - юмористическое шоу и челлендж.

КТО ЛУЧШЕ НАРИСУЕТ ПРЕДМЕТ БЛИНОМ - ПОЛУЧИТ ЕГО! ЧЕЛЛЕНДЖ

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Блогер HiMan устроил челлендж - кто лучше нарисует предмет блином - получит его. 

"Этот ЧЕЛЛЕНДЖ я снимал без всякой наигранной эмоции, чтобы посмотреть на вашу реакцию. Нравлюсь ли я вам такой настоящий", - написал блогер.

Также блогер устроил конкурс и разыграть iPhone 11 (за 1 место) и 2 AirPods (за второе и третье места). 

Для этого нужно лишь испечь самый новогодний блин.

Шура х Азамат х Дмитрий Губерниев | ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ? (Сабуров, Щербаков, Рептилоид, Тамби, Детков)

Гости приходят к комикам и рассказывают необычную историю. Комики (Щербаков, Рептилоид, Тамби и Детков) должны угадать, что было дальше. Но ценится не правильный ответ, а смешной. Они же, все-таки, комики. 

Напомним, днем ранее в тренды попали Поездатый новый год 2020 и Топ-модель по-украински.

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Теги: видео дня, тренды YouTube
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