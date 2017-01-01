Видео дня: Ленинград — i_$uss и LOBODA — Пуля-Дура

В тренды попали сразу два клипа.

LOBODA — Пуля-Дура

На видео Лобода предстает в нескольких образах: танцует на столе в ультракоротком мини, позирует в длинном пальто и шляпе на фоне огромного креста. Также в ролике артистка появляется в костюме скелета и с соответствующим макияжем. Она также появляется в клипе с ярко-розовыми волосами.

Ленинград — i_$uss

Новый, как всегда скандальный клип Ленинграда снимала украинская студия MOZGI PRODUCTION, а частично съемки проходили в павильоне студии Довженко в Киеве.

Видео за два дня набрало почти три миллиона просмотров.

Напомним, днем ранее в тренды попали видео как в Украине судят полицейских и МастерШеф - Финал.

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