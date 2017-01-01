Видео дня: Сало единорога и 9 лайфхаков для зимы

В трендах развлекательные видео.

9 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЗИМЫ

В этом видео собраны лучшие лайфхаки для зимы. Каждая идея каким-то образом послужит для упрощения жизни в домашних условиях.

Лютые приколы. Сало единорога

Блогер Max Maximov собрал лучшие мемы и приколы в одном видео.

Напомним, днем ранее в тренды попали Гражданская оборона и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на страницу Bigmir)net в Facebook: facebook.com/bigmir.net.