Видео дня: Сало единорога и 9 лайфхаков для зимы
В трендах развлекательные видео.
9 ЛАЙФХАКОВ ДЛЯ ЗИМЫ
В этом видео собраны лучшие лайфхаки для зимы. Каждая идея каким-то образом послужит для упрощения жизни в домашних условиях.
Лютые приколы. Сало единорога
Блогер Max Maximov собрал лучшие мемы и приколы в одном видео.
Напомним, днем ранее в тренды попали Гражданская оборона и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.
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