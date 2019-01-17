Видео дня: Гражданская оборона и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

В трендах - ТВ-передача и песня украинской группы.

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ - ЗОРІ ЗАПАЛАЛИ

Аудиоверсия доброй и романтичной композиции с будущего альбома Б.О. была написана в соавторстве с продюсером группы Олегом Ходачуком.

Премьера клипа на "Звезды запылали" состоится 14 февраля на День Влюбленных.

Гражданская оборона

Смотрите в новом выпуске "Гражданской обороны" о тех бесстрашных, которые решили обратиться к президенту РФ и поведать о коррупции, своем бесправии, нищете и безнадежности. Как кремлевские чиновники к новому году готовились? И почему простой народ уже на радуется по поводу простых праздничных вещей?

Напомним, днем ранее в тренды попали Игра престолов и Человек-паук.

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