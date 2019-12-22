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Для Санта-Клауса сделали гиперзвуковые сани

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Проект аэросаней представили в ВВС США.

В Исследовательской лаборатории ВВС США разработали транспортное средство для Санта-Клауса на основе современных технологий. Но даже самые крутые инженеры не смогли сделать сани, которые бы двигались быстрее 5,8 км/с или 17 чисел Маха. Так что Санта-Клауса придется сильно постараться, чтобы объехать всех детей. 

 

Концепт саней
Концепт саней
twitter.com/

 

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Естественно, натуральные сани делать не стали - обошлись концептом. Гиперсани получили треугольное крыло со стабилизаторами. 

"Взаимоотношения» американских оборонных ведомств и Санта Клауса имеют длительную историю. Каждый год Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает полет саней в режиме реального времени. Эта традиция зародилась более 60 лет назад, когда в центр командования по ошибке начали названивать сотни детей, думая, что набирают номер Санта Клауса. Военные решили не разрушать атмосферу праздника и отвечали детворе координаты саней", - говорится в сообщении ВВС США.

Напомним, ранее сообщалось, что Google покажет всем Санта-Клауса.

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Теги: Санта-Клаус, ВВС США, сани
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