Для Санта-Клауса сделали гиперзвуковые сани

Проект аэросаней представили в ВВС США.

В Исследовательской лаборатории ВВС США разработали транспортное средство для Санта-Клауса на основе современных технологий. Но даже самые крутые инженеры не смогли сделать сани, которые бы двигались быстрее 5,8 км/с или 17 чисел Маха. Так что Санта-Клауса придется сильно постараться, чтобы объехать всех детей.

Концепт саней twitter.com/

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Естественно, натуральные сани делать не стали - обошлись концептом. Гиперсани получили треугольное крыло со стабилизаторами.

"Взаимоотношения» американских оборонных ведомств и Санта Клауса имеют длительную историю. Каждый год Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) отслеживает полет саней в режиме реального времени. Эта традиция зародилась более 60 лет назад, когда в центр командования по ошибке начали названивать сотни детей, думая, что набирают номер Санта Клауса. Военные решили не разрушать атмосферу праздника и отвечали детворе координаты саней", - говорится в сообщении ВВС США.

After a month of research and deliberation, ROSA is excited to showcase Santa's new means of travel.



We're proud to showcase, the #Hypersleigh!#aFResearchLabElf #ElfontheShelf #HappyHolidays pic.twitter.com/pYCtcbyfHr — Air Force Research Lab - AFRL (@AFResearchLab) December 22, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Google покажет всем Санта-Клауса.