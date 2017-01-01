Google покажет всем Санта-Клауса
Компания выпустила рождественское обновление своих продуктов.
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Google к праздникам выпустил обновление в виде дополненной реальности в свой поиск. Теперь, набрав в поисковой строке Santa search, вы увидите значок Смотреть в 3D.
Нажав на кнопку, пользователи смогут увидеть Санта-Клауса у себя дома.
Также Google подготовил традиционный Санта-трекер. На карте показывается в реальном времени, где сейчас летят сани с оленями.
Там же вы сможете поиграть в несколько забавных игр.
Напомним, ранее сообщалось, что Санта-Клаус отказался от карт Google.
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