Starliner вернулся на Землю после неудачного старта

Аппарат приземлился на шесть суток раньше намеченной даты.

Корабль Boeing Starliner успешно приземлился после первого орбитального полета. Он выполнил посадку на военном полигоне White Sands, при этом отклонение от нужной точки составило 1200 м.

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Напомним, запуск прошел успешно, но во время вывода на орбиту произошел программный сбой. Во время отделения от носителя компьютер не обновил основной таймер, из-за чего двигатели не сработали в нужное время. Попытки Центра управлением полета связаться с аппаратом не увенчались успехом, потому скорректировать орбиту не удалось. У Starliner не осталось необходимого топлива для сближения и стыковки с МКС. Было принято решение вернуть аппарат на Землю.

В NASA считают, что программа миссии выполнена на 60-90%. Точную цифру можно сказать после анализа собранных данных. После этого будет принято решение о повторном запуске. Если ошибку устранят, уже в следующий раз Starliner доставит астронавтов на МКС.

Спускаемый аппарат Starliner получил название Калипсо. Он многоразовый и будет использован в следующем полете.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing хочет обогнать SpaceX при полете на Марс.