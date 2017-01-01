Стыковки не будет: Орбиту корабля Starliner удалось подкорректировать

Корабль должен приземлиться в воскресенье.

NASA и Boeing совместно провели коррекцию орбиты корабля CST-100 Starliner. Аппарат должен был выйти на расчетную траекторию и состыковаться с МКС. Теперь стыковка отменена, а посадочная капсула должна в воскресенье приземлится на полигоне в штате Нью-Мексико.

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Напомним, корабль CST-100 Starliner был создан Boeing по программе NASA по стимулированию разработки частных кораблей. Такие корабли должны доставлять астронавтов на МКС, избавив от зависимости от российских кораблей "Союз". В этой же программе участвует корабль Crew Dragon от компании SpaceX. Детище Илона Маска уже слетало к МКС без экипажа и вернулось на Землю.

После неудачного запуска Starliner глава NASA Джеймс Брайденстайн заявил, что срыв программы связан со сбоем в системе отсчета времени со старта. Т.е., компьютер корабля считал, что времени прошло больше, чем на самом деле, и запустил процедуру выхода на орбиту раньше положенного, потратив больше топлива. Исправить ситуацию оперативно не удалось, потому топлива для полета к МКС уже не осталось.

Остальные системы корабля работают хорошо, так что испытание можно назвать успешным. Следующий полет Starliner запланирован на середину 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Boeing хочет обогнать SpaceX при полете на Марс.