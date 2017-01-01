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Музыка в YouTube Music будет подстраиваться под слушателя

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Новые персонализированные плейлисты YouTube Music теперь доступны пользователям по всему миру.
Плейлисты станут больше учитывать вкус пользователей
Плейлисты станут больше учитывать вкус пользователей
YouTube.com

Сегодня YouTube представил свои новинки Mix Mix, New Release Mix и Your Mix. В плейлистах будут храниться ваши любимые песни, новые релизы и треки ваших любимых исполнителей, которые вы раньше не слышали, а также других, которые вам могут понравиться.

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Несколько месяцев назад Discover Mix появился в приложении YouTube Music, но YouTube не стал рассказывать о своих принципах составления списка. Сегодня он подтвердил, что Discover Mix будет выпускать 50 треков каждую неделю с обновлениями каждую среду. Эти треки будут включать в себя песни новых исполнителей, которых вы никогда не слышали, а также менее известные песни ваших любимых музыкантов.

New Release Mix объединит новую музыку ваших любимых исполнителей и других, которые вам понравятся алгоритмы YouTube. Большинство новых песен попадет в список по пятницам, но будут и релизы и без привязки к дням.

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Третий плейлист, Your Mix, предназначен для тех случаев, когда вам нужны проверенные и любимые песни. Он будет полон песен исполнителей, которых вы знаете, с несколькими песнями и исполнителями, которых вы, возможно, не слышали раньше. YouTube сообщает, что небольшие обновления не дадут списку устареть.

Функция Mix имитирует плейлисты других потоковых сервисов. Discover Mix, похоже, является копией Spotify Discover, а New Release Mix очень похож на Spotify

Напомним, сервис YouTube Music стал доступен для Украины год назад.

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Теги: YouTube Music, YouTube
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