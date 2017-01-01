Музыка в YouTube Music будет подстраиваться под слушателя

Новые персонализированные плейлисты YouTube Music теперь доступны пользователям по всему миру.

Сегодня YouTube представил свои новинки Mix Mix, New Release Mix и Your Mix. В плейлистах будут храниться ваши любимые песни, новые релизы и треки ваших любимых исполнителей, которые вы раньше не слышали, а также других, которые вам могут понравиться.

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Несколько месяцев назад Discover Mix появился в приложении YouTube Music, но YouTube не стал рассказывать о своих принципах составления списка. Сегодня он подтвердил, что Discover Mix будет выпускать 50 треков каждую неделю с обновлениями каждую среду. Эти треки будут включать в себя песни новых исполнителей, которых вы никогда не слышали, а также менее известные песни ваших любимых музыкантов.

New Release Mix объединит новую музыку ваших любимых исполнителей и других, которые вам понравятся алгоритмы YouTube. Большинство новых песен попадет в список по пятницам, но будут и релизы и без привязки к дням.

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Третий плейлист, Your Mix, предназначен для тех случаев, когда вам нужны проверенные и любимые песни. Он будет полон песен исполнителей, которых вы знаете, с несколькими песнями и исполнителями, которых вы, возможно, не слышали раньше. YouTube сообщает, что небольшие обновления не дадут списку устареть.

Функция Mix имитирует плейлисты других потоковых сервисов. Discover Mix, похоже, является копией Spotify Discover, а New Release Mix очень похож на Spotify

Напомним, сервис YouTube Music стал доступен для Украины год назад.