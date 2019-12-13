Видео дня: Десна – Динамо и Дизель Шоу – 68

В тренде - футбол и ТВ-шоу.

Десна – Динамо. Полный матч

Читай также: Видео дня: ПТП - Константа и шоковая свадьба

Динамо после катастрофы в Лиге Европы идет в Чернигов. Последний тур года и суперматч Десна - Динамо.

Интерактивная трансляция набрала почти 200 тысяч просмотров и попала на восьмое место в трендах YouTube.

Дизель Шоу – 68 НОВЫЙ ВЫПУСК – 13.12.2019

Читай также: Видео дня: Фильмы по книгам - Лига Смеха и Будапешт. Орёл и Решка

Новый выпуск Дизель Шоу 68 уже на канале ЮМОР ICTV.

1. Том Круз снимет фильм в Украине! Новости украинского кинематографа

2. Ролевая игра: депутат на исповеди у блондинки – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV

3. Секс в кинотеатре: девственник на сеансе для взрослых – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV

4. Собачий стриптиз, пиво и коньяк: новый контракт звезды сериала – Дизель Шоу 2019 и ПЕС 5

5. Случай в банке: безмозглая кассирша довела мужика – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV

6. Проверка в провинциальном Доме Культуры

Напомним, ранее в тренды попали Тина Кароль & Юля Санина и Регина Тодоренко у Собчак.