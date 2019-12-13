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Видео дня: Десна – Динамо и Дизель Шоу – 68

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В тренде - футбол и ТВ-шоу.

Десна – Динамо. Полный матч

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Динамо после катастрофы в Лиге Европы идет в Чернигов. Последний тур года и суперматч Десна - Динамо.

Интерактивная трансляция набрала почти 200 тысяч просмотров и попала на восьмое место в трендах YouTube.

 

Дизель Шоу – 68 НОВЫЙ ВЫПУСК – 13.12.2019

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Новый выпуск Дизель Шоу 68 уже на канале ЮМОР ICTV.

1. Том Круз снимет фильм в Украине! Новости украинского кинематографа 
2. Ролевая игра: депутат на исповеди у блондинки – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV
3. Секс в кинотеатре: девственник на сеансе для взрослых – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV
4. Собачий стриптиз, пиво и коньяк: новый контракт звезды сериала – Дизель Шоу 2019 и ПЕС 5
5. Случай в банке: безмозглая кассирша довела мужика – Дизель Шоу 2019 | ЮМОР ICTV
6. Проверка в провинциальном Доме Культуры

Напомним, ранее в тренды попали Тина Кароль & Юля Санина и Регина Тодоренко у Собчак.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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