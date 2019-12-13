Видео дня: Десна – Динамо и Дизель Шоу – 68
Десна – Динамо. Полный матч
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Динамо после катастрофы в Лиге Европы идет в Чернигов. Последний тур года и суперматч Десна - Динамо.
Интерактивная трансляция набрала почти 200 тысяч просмотров и попала на восьмое место в трендах YouTube.
Дизель Шоу – 68 НОВЫЙ ВЫПУСК – 13.12.2019
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Новый выпуск Дизель Шоу 68 уже на канале ЮМОР ICTV.
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Напомним, ранее в тренды попали Тина Кароль & Юля Санина и Регина Тодоренко у Собчак.
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