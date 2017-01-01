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Видео дня: Тина Кароль & Юля Санина и Регина Тодоренко у Собчак

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В тренде - интервью и музыка.

РЕГИНА ТОДОРЕНКО: о списке "Миротворец" и рейсе до Одессы

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Ксения Собчак взяла интервью у Тодоренко, где Регина рассказала, сколько зарабатывает и где больше платя, на что она тратит 5 миллионов рублей в месяц, был ли конфликт с «Пятницей» и что не поделили, зачем рассказала про «золотую карточку» и поругалась с Нателлой Крапивиной, когда вернется в программу «Орел и решка» и как из девочки стала мамочкой.

Тіна Кароль & Юлія Саніна – Вільна (офіційний саундтрек фільму «Віддана»)

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Встречайте клип на песню «Свободная», которая стала официальным саундтреком к фильму «Преданная». Коллаборация двух украинских певиц - поп-дивы Тины Кароль и рок-дивы Юлии Саниной стала настоящим украшением фильма.

"Эта песня - своеобразный женский манифест, женская мантра о силе нашего сестринства. И было важно выполнить ее именно дуэтом с другой исполнительницей - сильной, талантливой, равной", - рассказывает Тина.

Дуэт столь разных певиц, Тины и Юлии, стал аллегорией на Адель и Стефу и подчеркнул непростые отношения героинь фильма.

Напомним, днем ранее в тренды попали Ревизор в Кирилловке и Аваков о грустном Путине.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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