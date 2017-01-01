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Видео дня: Фильмы по книгам - Лига Смеха и Будапешт. Орёл и Решка

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Будапешт. Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков

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Противостояние двух титанов - сезон Орёл и Решка. Ивлеева VS Бедняков, цитируя классиков современности, неистово ворвалось в Будапешт, Венгрия. И в этом городе Настюшка-Опасность Ивлеева и Андрюшка-Бородач Бедняков будут бороться не просто за золотую карту. А за право побывать на самом драйвовом музыкальном фестивале «Sziget». Sziget Festival - крупнейший в мире фестиваль музыки, культуры и искусства, и мы вам все там покажем. Ну и, конечно, покажем сам Будапешт, с его неповторимой атмосферой и архитектурой. Расскажем легенду о здешних мостах и о ночных тусовках под этими самыми мостами. 

Фильмы по книгам - Лига Смеха, седьмая игра 5-го сезона

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Лига Смеха 2019 седьмая игра 5-го сезона (первая 1/8) Полный выпуск от 4 октября. В этом выпуске - Фильмы по книгам - Презентация игры от Евгения Кошевого, Алкоголик против Додика - Моя Провинция, Ляшко и Вурдалаки - Сборная Кременчуга, чень Важная Битва - Ветераны Космических Войск, Петушуточка - Днепр, А Полякова классная С*чка - Моя Провинция, Это рекорд! Пародия на Лучано Паваротти, Суровое украинское шоу - Говорить Україна, Зеленский звонит Боклану - Слуга народа. Пародия.

Напомним, ранее в тренды попали Однажды под Полтавой и "Прожарка" Павла Воли.

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Теги: видео, видео дня, тренды YouTube
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