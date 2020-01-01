День в истории: 13 декабря - Открытие Новой Зеландии и рождение Сименса

В этот день, 13 декабря, произошли такие события.

Голландский мореплаватель Абель Тасман первым из европейцев обнаружил Новую Зеландию

Новая Зеландия mmr.ua

13 декабря 1642 года голландский мореплаватель Абель Тасман впервые ступил на землю Новой Зеландии (англ. New Zealand). Вторым европейцем, посетившим острова, стал Джеймс Кук. Члены его экспедиции высадились на берег Новой Зеландии осенью 1769 года.

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Мореплаватель провозгласил эти земли собственностью короля Георга III и нанес на карту их береговую линию. За ним в 90-х годах 18 века последовали китобои и охотники на тюленей, а в 1814 году появились первые христианские миссионеры.

6 февраля 1840 года вожди местного племени маори в селении на реке Вайтанга подписали с Великобританией договор Вайтанги, по которому маорийские вожди уступали английской королеве «все права и полномочия суверенитета».

С 1840 по 1907 год страна была британской колонией. С 1907 года Новая Зеландия формально считается самоуправляющимся доминионом Великобритании. В 1931 году она получила право на самостоятельность во внешних и внутренних делах.

Сейчас Новая Зеландия является независимой страной внутри британского содружества. Государство построено на принципах конституционной монархии и парламентской демократии и входит в число развитых стран мира. Формальной главой государства является королева Великобритании. Интересы Британии в Новой Зеландии представляет генерал-губернатор.

На государственном флаге Новой Зеландии изображены четыре главные звезды созвездия Южного Креста – красные на темно-синем поле с изображением флага Великобритании в верхнем левом углу. Национальная эмблема Новой Зеландии – щит, увенчанный короной, с расположенными по бокам маорийским вождем и европейской женщиной.

День рождения Сименса

Вернер фон Сименс kp.ru

Эрнст Вернер фон Сименс (нем. Werner von Siemens) родился 13 декабря 1816 года в Ленте близ Ганновера. После гимназии в Любеке он поступил в артиллерийское инженерное училище в Магдебурге. Здесь Сименс начинает заниматься научными исследованиями и продолжает их в Берлине.

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Молодого ученого отправляют в 1846 году в генштаб, чтобы тот начал внедрение электротелеграфии. После этой командировки Сименс намеревается продолжить разработки в этой области уже самостоятельно. И в 1847 году вместе с Гальске основывает телеграфно-строительную фирму Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske. Фирма известна тем, что построила первую телеграфную линию в Германии, а позже и в России.

Многие изобретения и усовершенствования Сименса были высоко оценены на выставках. В 1860 году ученый получил звание почетного доктора философии. Через восемь лет фирма Сименса начала сооружать Индоевропейскую телеграфную линию, проходящую через Кавказ. Ее железные опоры продержались вплоть до 1931 года.

В этот же период Сименс занялся разработками в области электротехники. Ему принадлежит изобретение в 1867 году динамо-машины. Спустя три года фирма дополняет свой технопарк судном «Фарадей» и получает возможность прокладывать телеграфную линию через Атлантику. Первый трансатлантический кабель связал Ирландию и США.

А когда в Германию пришел телефон, фирма Telegraphenbauanstalt Siemens & Halske построила в Берлине первую телефонную станцию и стала выпускать телефонные трубки.

Где еще была первой фирма Сименса S&H? В изготовлении первой в мире электрической железной дороги, электролифта, трамвайной линии в Берлине.

Сименс основал Берлинский электротехнический союз и Общество патентов, в 1882 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской академии наук, а в 1888-м возведен в дворянское сословие. В 1889 году ученый отошел от руководства фирмой.

Умер Вернер фон Сименс 6 декабря 1892 года в Шарлоттенбурге (Германия).

Напомним, днем ранее мы вспоминали запуск радиолюбительского спутника и рождение Бендикса.