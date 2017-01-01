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Amazon открыла доступ к квантовому компьютеру всем желающим

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Но для этого нужно быть корпоративным клиентом.
Квантовый компьютер будет доступен для всех желающих
Квантовый компьютер будет доступен для всех желающих
ferra.ru

Amazon объявила об официальном запуске предварительной версии Braket — собственного онлайн-сервиса, дающего практически всем желающим доступ к квантовым вычислениям. Единственная оговорка — сервис все же доступен пользователям, являющимся корпоративными клиентами Amazon.

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”Сервис позволит широкому кругу людей и компаний получить опыт работы с кубитами и квантовыми цепями. Вы можете создавать и тестировать схемы в моделируемой среде, а затем запускать их на реальном квантовом компьютере”, — отметили представители Amazon.

Что интересно, пользователям Amazon Braket будут доступны не только уже готовые алгоритмы, но будет дана возможность создавать свои собственные разработки, необходимые для определенного рода задач. В режиме моделирования пользователи смогут проверить реализацию алгоритма, а также найти ошибки и устранить их.

Напомним, ранее сообщалось, что Amazon начал использовать роботов для доставки.

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Теги: квантовый компьютер, Amazon
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