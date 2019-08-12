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Amazon начал использовать роботов для доставки

Комментариев: 1
Пока доставка действует только в Калифорнии.
Роботы для доставки
Роботы для доставки
amazon

Компания Amazon расширила программу тестирование доставки роботами Scout. Ранее — в течение нескольких месяцев — она тестировала такую доставку недалеко от своей штаб-квартиры в округе Снохомиш, штат Вашингтон, а теперь начала использовать Scout для доставки и в городе Ирвайн, штат Калифорния.

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Как передает The Verge, вначале будет использоваться небольшое количество небольших шестиколесных роботов Scout — они будут доставлять посылки в будни в дневное время. Каждого робота, как указывается, должен сопровождать сотрудник Amazon; при этом Scout полностью автономны — сами осуществляют навигацию и доставку.

Согласно Amazon, роботы должны быть органично интегрированы в систему доставок. Так, Scout используются лишь в случае, если это разумно с точки зрения логистики; в других случаях заказы доставляют привычными способами.

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Amazon испытывает роботов Scout в течение месяцев, применяя как тестирование в реальных условиях, так и с использованием цифровых симуляций городов. При этом данные роботы — не единственные у Amazon: так, компания также разрабатывает сервис доставки дронами Prime Air.

Напомним, ранее Ford показал двуногого робота для переноски грузов.

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Теги: Amazon, роботы
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Комментариев (1)
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navigator2    12.08.2019, 13:07
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navigator2
"Каждого робота, как указывается, должен сопровождать сотрудник Amazon"
щоб не сперли по дорозі Ха Ха

Хоча в коліностаючий кац-апі такого не видати ще років 200
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