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Samsung запатентовал смартфон с экраном-водопадом

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Экран заходит за края устройства.
Рендер по патенту Samsung
Рендер по патенту Samsung
letsgodigital.org

Заявка на патент, о котором идет речь, была подана Samsung 14 марта 2019 года; опубликован документ был 7 ноября 2019 года и замечен порталом LetsGoDigital. В патенте описывается дизайн смартфона с закругленным по краям дисплеем"водопадом" — то есть, экраном, «заходящим» на боковые торцы; причем это, как указывается, 3D-дисплей.

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Экран-«водопад» был уже использован — в смартфоне Vivo NEX 3. В данном устройстве дисплей «заходил» лишь на левый и правый торцы, в то время как в патенте Samsung описывается экран, «заходящий» на все четыре торца.

Разумеется, на данный момент это всего лишь патент — и выпустит ли Samsung когда-либо такое устройство - пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что Samsung представил смартфон с дырявым дисплеем.

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Теги: Samsung, смартфон, экран
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