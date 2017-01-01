Samsung показал смартфон со странным экраном

Вырез находится не посередине, а сбоку.

Южнокорейская компания Samsung в рамках мероприятия Snapdragon Technology Summit, проводимого Qualcomm, продемонстрировала прототип очень необычного смартфона.

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Известно, что аппарат поддерживает работу в мобильных сетях пятого поколения (5G). По всей видимости, его «сердцем» служит новейший процессор Qualcomm Snapdragon 855 с восемью ядрами, графическим контроллером Adreno 640 и передовым движком искусственного интеллекта.

Как можно видеть на представленных фотографиях, 5G-смартфон Samsung получил странный вырез в правой верхней части дисплея. В нем располагается фронтальная камера.

Неизвестный смартфон Samsung Gizchina.com

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В целом, прототип выглядит довольно громоздко. Скорее всего, коммерческие смартфоны на базе продемонстрированной разработки получат несколько иной дизайн.

Ранее сообщалось, что Samsung готовит 5G-аппарат во флагманском семействе Galaxy S10. Этот смартфон якобы получит до 12 Гбайт оперативной памяти и до 1 Тбайт флеш-памяти. Более подробная информация о новинке должна быть обнародована в начале следующего года — на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе (США) или на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress (MWC) в Барселоне (Испания).

Напомним, ранее в Сеть попало видео со смартфоном-раскладушкой от Samsung.