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Oppo выпустит смартфон с экраном-водопадом

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Новый тип экрана появится у смартфона от Oppo.
Смартфон от Oppo
Смартфон от Oppo
Twitter.com/

Источники неоднократно предупреждали о том, что в этом году на рынке появятся смартфоны, экраны которых будут по бокам настолько сильно согнутыми, что боковых рамок не будет видно вообще.

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Ожидается, что подобный экран получит смартфон Vivo Nex 3, который выйдет во второй половине этого года. Однако смартфон с таким экраном первой показала компания Oppo. Стоит заметить, что Vivo и Oppo принадлежат одной группе BBK.

Подобный дизайн получил новое маркетинговое название «экран-водопад» или waterfall screen. По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °).

Смартфон от Oppo
Смартфон от Oppo
Twitter.com/

Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.

Напомним, ранее Oppo показал прототип фаблета со складным дисплеем.

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Теги: Oppo, смартфон, экран
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