Oppo выпустит смартфон с экраном-водопадом

Источники неоднократно предупреждали о том, что в этом году на рынке появятся смартфоны, экраны которых будут по бокам настолько сильно согнутыми, что боковых рамок не будет видно вообще.

Ожидается, что подобный экран получит смартфон Vivo Nex 3, который выйдет во второй половине этого года. Однако смартфон с таким экраном первой показала компания Oppo. Стоит заметить, что Vivo и Oppo принадлежат одной группе BBK.

#OPPO

OPPO officially exposed the new "waterfall screen" design, the side curvature is as high as 88°.

OPPO vice president and chief KOL published Weibo this morning, for the first time exposed OPPO's latest "waterfall screen". pic.twitter.com/It6dadJArD