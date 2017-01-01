Oppo выпустит смартфон с экраном-водопадом

Новый тип экрана появится у смартфона от Oppo.

Источники неоднократно предупреждали о том, что в этом году на рынке появятся смартфоны, экраны которых будут по бокам настолько сильно согнутыми, что боковых рамок не будет видно вообще.

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Ожидается, что подобный экран получит смартфон Vivo Nex 3, который выйдет во второй половине этого года. Однако смартфон с таким экраном первой показала компания Oppo. Стоит заметить, что Vivo и Oppo принадлежат одной группе BBK.

#OPPO

OPPO officially exposed the new "waterfall screen" design, the side curvature is as high as 88°.

OPPO vice president and chief KOL published Weibo this morning, for the first time exposed OPPO's latest "waterfall screen". pic.twitter.com/It6dadJArD — Xiaomishka (@xiaomishka) 29 июля 2019 г.

Подобный дизайн получил новое маркетинговое название «экран-водопад» или waterfall screen. По бокам экран загибается на почти прямой угол (до 88 °).

Смартфон от Oppo Twitter.com/

Данные фотографии и видеоролик сегодня утром опубликовал в Weibo вице-президент компании Oppo.

Напомним, ранее Oppo показал прототип фаблета со складным дисплеем.