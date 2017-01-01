В Сети появился рендер iPhone 12

Смартфон получит четыре камеры.

Ресурс PhoneArena опубликовал несколько качественных рендеров и видеоролик с участием трехмерной модели смартфона iPhone 12, который должен быть выпущен в сентябре следующего года.

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Главным отличием станет то, что в основной камере iPhone 12 будет уже не три, а четыре датчика изображения. Четвертым модулем станет времяпролетная камера (ToF), которая будет использоваться для определения глубины сцены и для приложений дополненной реальности.

Рендер смартфон PhoneArena

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Также может измениться форма выреза в верхней части экрана, где реасполагаются система фронтальных камер TrueDepth, которые обеспечивают работу системы Face ID, а также вырез громкоговорителя. Поговаривают, что в следующем году Apple не сможет отказаться от челки, которая исчезнет только в смартфонах, которые выйдут в 2021 году.

В целом никаких радикальных изменений во внешнем виде смартфона ожидать не приходится.

Если вы хотите взглянуть, каким представляют iPhone будущего энтузиасты, не пропустите концептуальное видео iPhone Slide Pro.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple хочет выпустить миниатюрный iPhone.