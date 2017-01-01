Новый iPhone 2020 года лишится челки и разъема для зарядки

Сведения о смартфоне просочились в Сеть.

Проверенный сетевой инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin), который регулярно публикует интересные концепт-арты и рендеры новых смартфонов, поделился кусочком чертежа следующего смартфона iPhone.

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На чертеже показана боковая часть смартфона, где будет располагаться полоска для антенны. Его информаторы подтверждают, что в прототипе нового iPhone этот элемент будет, во-первых, шире обычного (более 1 мм). А во-вторых, эта полоска будет изготовлена не из пластика, как раньше, а из нового материала (стекло, керамика или сапфир). Предположительно, на этот шаг Apple пойдет, чтобы обеспечить смартфону надежный прием сигнала в сетях пятого поколения.

Кроме того, источник подтверждает, что Apple тестирует новое поколение системы распознавания пользователей по лицам Face ID. Датчики и объективы будут уменьшены по габаритам, чтобы поместиться в узкой рамке экрана. Это позволит отказаться от характерной для последних нескольких поколений смартфонов iPhone челки.

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Наконец, есть сведения, что Apple все же планирует отказаться от разъема Lightning в пользу беспроводной зарядки и скоростной передачи данных по воздуху. Данный момент кажется не до конца понятным. Слова инсайдера указывают на то, что Apple не заменит Lightning на USB-C, а полностью уберет разъем за ненадобностью. Впрочем, информатор уточняет, что это входит в долгосрочные планы компании, так что, возможно, отказ от физического разъема и произойдет, но не в следующем году.

В любом случае новый смартфон должен оказаться очень интересным. Но еще до него выйдет iPhone SE 2.

Напомним, ранее инсайдеры уже сообщали, что iPhone 2020 года лишится моноброви и получит тонкую рамку.