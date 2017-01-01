Жизнь после iPhone: Apple готовится к переменам

Спрос на iPhone падает, потому компании нужно искать новые источники прибыли.

Как пишет ресурс The Wall Street Journal, компания Apple начала готовиться к "жизни после iPhone". Учитывая падение продаж смартфонов и тот факт, что выручка Apple более чем наполовину состоит из выручки от продаж iPhone, компании нужно думать, как избавиться от такой зависимости хотя бы частично.

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Само собой, сделать что-то быстро не выйдет — это длительный процесс, который растянется на годы. Но уже сейчас Apple делает первые шаги. В частности, компания прибегла к кадровым перестановкам, заменив ушедшую Анжелу Арендц (Angela Ahrendts) на руководителя отдела кадров Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien). Также был отстранён от должности Билл Стазиор (Bill Stasior) — исполнительный директор проекта Siri.

Источник говорит, что в ближайшие пять лет сервисы обеспечат 60% роста Apple. В том числе за счёт новых продуктов в виде потокового видеосервиса и сервиса новостей. К 2020 году Apple рассчитывает нарастить количество платных подписчиков с 360 до 500 млн. Уже в следующем году Apple намерена получить 50 млрд долларов выручки от сервисов и услуг.

При этом, напомним, некоторые считают, что даже грядущий потоковый видеосервис не сможет компенсировать спад продаж iPhone в обозримом будущем.

Напомним, ранее сообщалось, что главной инновацией Apple оказался вовсе не iPhone.

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