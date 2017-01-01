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Жизнь после iPhone: Apple готовится к переменам

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Спрос на iPhone падает, потому компании нужно искать новые источники прибыли.
Спрос на iPhone падает
Спрос на iPhone падает
apple.com

Как пишет ресурс The Wall Street Journal, компания Apple начала готовиться к "жизни после iPhone". Учитывая падение продаж смартфонов и тот факт, что выручка Apple более чем наполовину состоит из выручки от продаж iPhone, компании нужно думать, как избавиться от такой зависимости хотя бы частично.

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Само собой, сделать что-то быстро не выйдет — это длительный процесс, который растянется на годы. Но уже сейчас Apple делает первые шаги. В частности, компания прибегла к кадровым перестановкам, заменив ушедшую Анжелу Арендц (Angela Ahrendts) на руководителя отдела кадров Дейрдре О'Брайан (Deirdre O'Brien). Также был отстранён от должности Билл Стазиор (Bill Stasior) — исполнительный директор проекта Siri.

Источник говорит, что в ближайшие пять лет сервисы обеспечат 60% роста Apple. В том числе за счёт новых продуктов в виде потокового видеосервиса и сервиса новостей. К 2020 году Apple рассчитывает нарастить количество платных подписчиков с 360 до 500 млн. Уже в следующем году Apple намерена получить 50 млрд долларов выручки от сервисов и услуг.

При этом, напомним, некоторые считают, что даже грядущий потоковый видеосервис не сможет компенсировать спад продаж iPhone в обозримом будущем.  

Напомним, ранее сообщалось, что главной инновацией Apple оказался вовсе не iPhone.

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Теги: Apple, iPhone
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