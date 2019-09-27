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iPhone 2020 года лишится моноброви и получит тонкую рамку

Комментариев: 1
В рамке спрячут камеру и датчики.
Предполагаемый внешний вид смартфона
Предполагаемый внешний вид смартфона
twitter.com/BenGeskin

Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) опубликовал в Twitter концептуальные рендеры iPhone, которые Apple должна выпустить в следующем году. Хоть внешний вид реальных смартфонов может оказаться в итоге другим, посмотреть на изображения любопытно.

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Как написал Гескин, эксклюзивные рендеры показывают iPhone 2020 года с 6,7-дюймовым дисплеем. Выреза для камеры в нём нет, потому что датчики спрятаны в верхней рамке (при этом она остаётся достаточно тонкой). Там же размещён датчик для Face ID.

Пока об iPhone 2020 года известно не очень много. Различные инсайдеры и аналитики предполагают, что модели получат наконец новый дизайн и не будут похожи на смартфоны текущего поколения. А Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) недавно рассказал, что в корпус iPhone могут вернуться металлические боковые элементы.

Напомним, ранее сообщалось, что вид нового iPhone 11 Pro вызвал приступы фобии.

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Теги: iPhone 11, Apple, iPhone 2020
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  27.09.2019, 15:41
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гость
Капец какойто. Ну не устаревают морально за год такие смартфоны с таким функционалом. А обычные средние пользователи которых 95% не используют его возможностей и 50%, покупают для выпендрёжа
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